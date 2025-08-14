Работу суперконденсатора воспроизвели на уровне отдельных молекул и ионов

Как отмечают физики, массовому применению суперконденсаторов пока мешает то, что при всей их скорости работы и долговечности они хранят меньше энергии, чем аккумулятор такого же размера. Поэтому исследователи продолжают изучать характеристики суперконденсаторов, чтобы увеличить их электрическую емкость. В частности, недавно исследователи из НИУ ВШЭ выяснили, как ведут себя ионы и молекулы электролита в углеродных нанопорах, и создали модель двойного электрического слоя в этих устройствах.