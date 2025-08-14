Владивосток отметит 80-ю годовщину окончания Второй мировой войны: программа

— День окончания Второй мировой войны — это не просто дата в учебниках истории, а часть нашей общей памяти. Владивосток, как форпост страны на Тихом океане, сыграл особую роль в тех событиях. Важно, чтобы, в первую очередь, об этом знали и помнили наши дети, потому что именно они будут хранителями этой памяти и передадут её следующим поколениям. С этой целью в образовательных учреждениях города пройдут часы мужества и ряд других познавательных мероприятий, — рассказала замначальника управления по работе с муниципальными учреждениями образования мэрии Владивостока Марина Бурченко.