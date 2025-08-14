Владивосток отметит 80-ю годовщину окончания Второй мировой войны: программа

Начало сентября для Владивостока — это дни глубокой исторической памяти. В честь 80-летия со дня окончания Второй мировой войны в городе организуют масштабную программу мероприятий. Жителей и гостей Приморья ждут фестивали, экскурсии, концерты, кинопоказы и образовательные встречи, посвященные этой важной дате, сообщает ИА PrimaMedia.
Основные события развернутся 3 сентября на набережной Спортивной гавани с 17.00 до 22.00. Здесь горожан ждет фестиваль «Дни мира на Тихом океане» (6+), театрализованная постановка «Вальс Победы» от Владивостокской епархии (6+), выступление артистов проекта «Улица Дальнего Востока» (6+) и открытый кинопоказ фильма «Разгром немецких войск под Москвой» от Фонда Кино (12+). Вечер завершится концертом хедлайнера (16+).
Также 3 сентября Музей Арсеньева проведет в 15.00 экскурсию «Миллионка» (6+) по историческим местам города. Параллельно, с 3 по 5 сентября, от кинотеатра «Океан» стартуют иммерсивные экскурсии «Владивосток 3000» (6+). А вечером 3 сентября, в 19.00, на видовой площадке Нагорного парка состоится джазовый вечер (12+) с участием квартета Алексея Колобова, который представит бибоп 60−70-х годов.
Запланированы мероприятия и на другие дни. Так, в самую дату, 2 сентября, в 12.00 лицей № 41 проведёт для старшеклассников исторический час «Последняя точка» (6+). Отметят годовщину и в других образовательных учреждениях. 4 сентября в 11.00 в СОШ № 54 для третьеклассников пройдет час мужества «Родиной не торгуют» (6+), а в 15.00 в ЦО «Ступени» — час памяти «Для подвига забвенья нет» (6+). 5 сентября с 9.00 до 11.00 воспитанников детского сада № 6 ждет историческая беседа «Помни имя его» (6+). 9 сентября в 12.30 в библиотеке № 12 для учащихся ЦО «Ступени» состоится историко-познавательный час «И подвиг ваш мы помнить будем свято» (6+).
— День окончания Второй мировой войны — это не просто дата в учебниках истории, а часть нашей общей памяти. Владивосток, как форпост страны на Тихом океане, сыграл особую роль в тех событиях. Важно, чтобы, в первую очередь, об этом знали и помнили наши дети, потому что именно они будут хранителями этой памяти и передадут её следующим поколениям. С этой целью в образовательных учреждениях города пройдут часы мужества и ряд других познавательных мероприятий, — рассказала замначальника управления по работе с муниципальными учреждениями образования мэрии Владивостока Марина Бурченко.
Библиотеки города также активно включатся в программу. В библиотеке № 11 им. И. У. Басаргина 3 сентября с 11.00 до 11.45 для четвероклассников Лицея Дальрыбвтуза пройдет исторический час «Победа в Маньчжурии» (10+). Библиотека № 15 в это же время, с 11.00 до 12.00, приглашает на час истории «Последний залп войны» (10+), посвященный 80-летию окончания войны. А в библиотеке № 7 в этот же день с 15.00 до 17.00 состоится беседа у книжной выставки «Конец войны, начало мира» (7+).
— Библиотеки — это не только хранители книг, но и хранители исторической памяти. Поэтому они также присоединятся к масштабной программе, приуроченной к дате окончания Второй мировой войны, и напомнят жителям и гостям Владивостока о ценности мира, добытого столь тяжёлым трудом, — отметила начальник управления культуры администрации Владивостока Светлана Шупиро.
Завершит обширную программу 17 сентября лекция «Графика в годы Великой Отечественной войны» (12+) в библиотеке № 1 им. А. С. Пушкина. С 10.00 до 11.00 кандидат искусствоведения, заведующая отделом научной и выставочной деятельности филиала Третьяковской галереи во Владивостоке Ольга Зотова будет рассказывать школьникам об искусстве военных лет.
Отметим, что целый месяц, с 3 сентября по 3 октября, на набережной Спортивной гавани будет работать выставка «ДВМП в годы войны» (0+), посвященная 145-летию Дальневосточного морского пароходства.