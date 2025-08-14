В Мытищах пожаловались на условия содержания животных в зоопарке: видео

Жалобы на тесные клетки, грязь и отсутствие воды поступают более года. По словам очевидцев, вольеры для медведей и волков имеют размеры около трех метров в длину и ширину. Животные большую часть времени лежат без движения, в мисках часто нет еды и воды. В жаркую погоду от клеток исходит сильный запах.