В Мытищах пожаловались на условия содержания животных в зоопарке: видео

Жалобы на тесные клетки, грязь и отсутствие воды поступают более года. По словам очевидцев, вольеры для медведей и волков имеют размеры около трех метров в длину и ширину. Животные большую часть времени лежат без движения, в мисках часто нет еды и воды. В жаркую погоду от клеток исходит сильный запах.
На видео, снятом в зоопарке, видно, что волки, медведь, лисицы и верблюд находятся среди мусора и отходов. У медведя единственным предметом для игры остается старая автомобильная шина. Очевидцы утверждают, что у верблюда в загоне недостаточно места, а вода отсутствует.
Посетители также сообщили о плохом состоянии некоторых птиц. По их словам, одна из куриц не двигается и выглядит больной.