«В одну могилу — дважды!»: странность древних похорон подвердили омские археологи

Омские археологи обнаружили любопытную особенность древних жителей региона — несмотря на обилие свободной земли, они хоронили своих покойников в старых могилах. Информацией поделилась пресс-служба Омского отделения Русского географического общества.
«Нам удалось установить, что в кургане были захоронены как минимум три человека. При этом могил нами было обнаружено две, а в центральном захоронении погребения совершались дважды. Разница в дате захоронений первого и второго индивидов из центрального погребения напрямую говорит о том, что наше предположение о переиспользовании курганов саргатским населением верное», — отметила ведущий научный сотрудник Института истории и археологии УрО РАН Светлана Шарапова.
Гипотеза о повторном использовании могильных курганов древними людьми, жившими на территории Омской области, нашла подтверждение во время раскопок кургана в селе Новопокровка Горьковского района. В одном кургане Новопокровка-IX обнаружены два захоронения, относящиеся к разным периодам.