«В одну могилу — дважды!»: странность древних похорон подвердили омские археологи

«Нам удалось установить, что в кургане были захоронены как минимум три человека. При этом могил нами было обнаружено две, а в центральном захоронении погребения совершались дважды. Разница в дате захоронений первого и второго индивидов из центрального погребения напрямую говорит о том, что наше предположение о переиспользовании курганов саргатским населением верное», — отметила ведущий научный сотрудник Института истории и археологии УрО РАН Светлана Шарапова.