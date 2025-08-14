В сервисе «Пакет» появилась возможность подключить до двух членов семьи

"Каждый из нас, безусловно, имеет собственные привычки и предпочтения — выбирает то, что ему больше нравится, то, что хочется именно сейчас в моменте. И мы нашли способ, как сделать такие разные покупки максимально выгодными для семей — поделиться доступом к сервису, чтобы наше предложение было полезным для людей с разными потребностями и привычками. Мы заботимся о том, чтобы не только наши пользователи, но и их семьи в любой момент имели доступ к самым выгодным покупкам.