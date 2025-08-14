На берегу Байкала ученые расскажут о магнитных бурях и поисках марсиан

Организатор фестиваля Александр Филатов рассказал РГ, как родилась идея «Больших Ученых Котов»: «С 2008 по 2018 год на базе ИГУ проходил фестиваль “Байкальские чтения”. За это время Иркутск посетили более 100 ведущих российских и зарубежных ученых, которые читали для широкой публики как отдельные лекции, так и целые курсы по определенным разделам математики, экономики, физики и информатики. После 2018 года научно-популярная программа, пусть и в несколько ужатом варианте, была на арт-фестивале “Baikal-Live”, который ежегодно проводится в последние выходные августа на Малом море. Тогда тематика лекций расширилась. Завсегдатаями фестиваля стали астрономы (обязательно привозившие с собой на Байкал телескопы, в которые все гости поляны могли увидеть лунные кратеры, кольца Сатурна или далекие туманности), биологи и психологи. Год назад возникла идея — организовать отдельный фестиваль, расширив и дополнив научно-популярную программу. В итоге удалось собрать в Больших Котах ученых-популяризаторов из разных областей науки. Теория игр и экономическая психология, космонавтика и радиофизика, энергетика и искусственный интеллект — вот неполный список обсуждаемых тем. Всем очень понравилось. Поэтому в этом году решили однозначно продолжить и сделать еще круче, интереснее и масштабнее».