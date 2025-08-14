На берегу Байкала ученые расскажут о магнитных бурях и поисках марсиан

Как обещают организаторы, это будет «маленький рай для мыслителей». У гостей будет возможность посетить лекции известных российских ученых, поговорить о том, как устроен этот мир и какие инструменты у нас есть для его исследования, а также послушать любимые песни в исполнении известных музыкантов.
Откроет фестиваль выступление Александра Филатова. Он расскажет о том, кому выгодна «гарантия низкой цены» и как заработать триллионы на продаже воздуха. Затем эстафету подхватит Людмила Беловежец (Иркутский институт химии СО РАН), ее выступление будет посвящено биотехнологиям. Завершат первый день фестиваля выступления Юрия Ясюкевича «Космическая погода: зачем человечество пристально следит за ближним космосом» и Романа Васильева «Как увидеть магнитную бурю» — оба ученых представляют Институт солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.
На следующий день гостей ждут встречи с Алексеем Савватеевым (Московский физико-технологический институт) и лекция «Математические вопросы теории эволюции», а также с Игорем Фефеловым (Иркутский государственный университет), который расскажет о птицах Байкала.
Дальше снова про космос: Валентин Лебедев (Институт солнечно-земной физики) будет говорить о радиолокационных исследованиях спутникового созвездия Starlink, а Сергей Язев (Иркутский госуниверситет) — о поисках жизни на Марсе.
Финалом «Больших Ученых Котов» станет выступление Сергея Дзюбы (Дальневосточный федеральный университет) — «Чего нет в современных учебниках по экономике, но должно быть там».
«С нетерпением ждем начала фестиваля, — поделилась с РГ иркутянка Галина Яремчук. — Едем всей семьей. Когда еще выпадет такая удача — услышать живьем больших ученых, иметь возможность пообщаться с ними лично? Плюс Байкал, плюс культурная программа: на фестиваль ждут Олега Медведева, Наталью Мявчу, Юрия Шера. Это же просто сказка!».
Организатор фестиваля Александр Филатов рассказал РГ, как родилась идея «Больших Ученых Котов»: «С 2008 по 2018 год на базе ИГУ проходил фестиваль “Байкальские чтения”. За это время Иркутск посетили более 100 ведущих российских и зарубежных ученых, которые читали для широкой публики как отдельные лекции, так и целые курсы по определенным разделам математики, экономики, физики и информатики. После 2018 года научно-популярная программа, пусть и в несколько ужатом варианте, была на арт-фестивале “Baikal-Live”, который ежегодно проводится в последние выходные августа на Малом море. Тогда тематика лекций расширилась. Завсегдатаями фестиваля стали астрономы (обязательно привозившие с собой на Байкал телескопы, в которые все гости поляны могли увидеть лунные кратеры, кольца Сатурна или далекие туманности), биологи и психологи. Год назад возникла идея — организовать отдельный фестиваль, расширив и дополнив научно-популярную программу. В итоге удалось собрать в Больших Котах ученых-популяризаторов из разных областей науки. Теория игр и экономическая психология, космонавтика и радиофизика, энергетика и искусственный интеллект — вот неполный список обсуждаемых тем. Всем очень понравилось. Поэтому в этом году решили однозначно продолжить и сделать еще круче, интереснее и масштабнее».
Гости фестиваля всецело поддерживают идею.
«Несмотря на наличие огромного количества информации в интернете, живое общение, с вопросами и ответами, настоящими дискуссиями и обсуждениями — это совсем другое, — считает Антонина Кудрявцева, специально приехавшая в поселок Большие Коты из Байкальска. — Более того, приехав на одного спикера, знакомишься с другими — и узнаешь о совершенно новых для себя направлениях науки. И то, что в последние годы стали очень популярными научные слэмы, лекции в TED-формате, научно-образовательные фестивали, полностью подтверждает востребованность таких мероприятий».