«До последнего верил, что никто не заметит». Белорус собственноручно продлил себе права на пять лет — что было дальше

Белорус сам продлил себе права на пять лет, надеясь, что никто не заметит. Подробности обнародовали в пресс-службе Государственного комитета судебных экспертиз.
В ведомстве отметили: в момент проверки документов 63-летний водитель предъявил сотрудникам ГАИ в Минске водительское удостоверение с признаками видоизменения. Судэксперты провели проверки и выяснили, что бланк предоставленного удостоверения был изготовлен предприятием, которое занимается производством указанного вида продукции.
Белорус собственноручно продлил себе права. Фото: sudexpert.gov.by.
В ГКСЭ добавляют: первоначальное содержание водительского удостоверения подвергалось техническим изменениям. Речь идет про дописку шариковой ручкой штрихов в первоначальной цифре «3», которая обозначает последнюю цифру года в графах.
«Таким образом, мужчина надеялся продлить срок действия документа на 5 лет и до последнего верил, что никто не заметит. По данному факту правоохранителями проводится проверка», — уточнили в пресс-службе.
