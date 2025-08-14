Ричмонд
«До последнего верил, что никто не заметит». Белорус собственноручно продлил себе права на пять лет — что было дальше

Белорус сам продлил себе права на пять лет, надеясь, что никто не заметит.

Источник: Комсомольская правда

Белорус сам продлил себе права на пять лет, надеясь, что никто не заметит. Подробности обнародовали в пресс-службе Государственного комитета судебных экспертиз.

В ведомстве отметили: в момент проверки документов 63-летний водитель предъявил сотрудникам ГАИ в Минске водительское удостоверение с признаками видоизменения. Судэксперты провели проверки и выяснили, что бланк предоставленного удостоверения был изготовлен предприятием, которое занимается производством указанного вида продукции.

Белорус собственноручно продлил себе права. Фото: sudexpert.gov.by.

В ГКСЭ добавляют: первоначальное содержание водительского удостоверения подвергалось техническим изменениям. Речь идет про дописку шариковой ручкой штрихов в первоначальной цифре «3», которая обозначает последнюю цифру года в графах.

«Таким образом, мужчина надеялся продлить срок действия документа на 5 лет и до последнего верил, что никто не заметит. По данному факту правоохранителями проводится проверка», — уточнили в пресс-службе.

