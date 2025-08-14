С 1 сентября для волгоградцев изменится порядок расчета отпускных

Кроме того, вводится специальная методика расчета среднего заработка для начисления выходного пособия. Его будут рассчитывать, умножая среднедневной заработок на среднее количество рабочих дней в месяце. При суммированном учете рабочего времени для вычислений достаточно будет умножить средний часовой заработок на среднее количество рабочих часов в месяце года. В постановлении детализирован алгоритм определения каждого показателя, участвующего в расчете.