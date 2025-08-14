С 1 сентября для волгоградцев изменится порядок расчета отпускных

С наступлением осени начнет действовать Постановление Правительства РФ от 24 апреля 2025 г. № 540. Этот нормативный акт утверждает обновленную процедуру расчета среднемесячной зарплаты, которая будет применяться в течение следующих 6 лет.
Прежде всего конкретизируются принципы учета ряда стимулирующих выплат при расчете среднего заработка. В список дополнительно включат денежные премии и поощрения. Имеются в виду выплаты, фактически начисленные в течение расчетного периода. Это позволит увеличить сумму при начислении, к примеру, отпускных.
Кроме того, вводится специальная методика расчета среднего заработка для начисления выходного пособия. Его будут рассчитывать, умножая среднедневной заработок на среднее количество рабочих дней в месяце. При суммированном учете рабочего времени для вычислений достаточно будет умножить средний часовой заработок на среднее количество рабочих часов в месяце года. В постановлении детализирован алгоритм определения каждого показателя, участвующего в расчете.
Напомним, ранее Росстат отметил более динамичный рост заработной платы в Волгоградской области, чем в среднем по России.
По данным федерального статистического ведомства, в 1-м квартале 2025 года средний заработок жителей Волгограда составил 63 386 рублей. Это на 20% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Отмеченный рост оказался выше, чем в среднем по Южному федеральному округу и по стране в целом.