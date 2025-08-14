Синоптики предупредили белорусов о жаре до +30 градусов в четверг, 14 августа, информирует портал pogoda.by.
Согласно прогнозу синоптиков, в стране ожидается малооблачная погода и без осадков. Ветер будет северный, северо-восточный. Днем в Беларуси температура воздуха окажется от +22 до +27 градусов. По юго-западной части воздух прогреется до 30 градусов.
В Минске осадков не прогнозируется. Будет преобладать малооблачная погода. Ветер ожидается северный. Днем температура воздуха в столице будет от +22 до +24 градусов. В вечернее время ожидается от +18 до +21 градуса.
Ранее известный синоптик Дмитрий Рябов дал прогноз погоды в Беларуси на середину августа 2025 года: «Типичный вариант белорусского лета».
