Синоптики предупредили белорусов о жаре до +30 градусов в четверг 14 августа

Жаркая погода будет в Беларуси в четверг, 14 августа.

Источник: Комсомольская правда

Синоптики предупредили белорусов о жаре до +30 градусов в четверг, 14 августа, информирует портал pogoda.by.

Согласно прогнозу синоптиков, в стране ожидается малооблачная погода и без осадков. Ветер будет северный, северо-восточный. Днем в Беларуси температура воздуха окажется от +22 до +27 градусов. По юго-западной части воздух прогреется до 30 градусов.

В Минске осадков не прогнозируется. Будет преобладать малооблачная погода. Ветер ожидается северный. Днем температура воздуха в столице будет от +22 до +24 градусов. В вечернее время ожидается от +18 до +21 градуса.

Ранее известный синоптик Дмитрий Рябов дал прогноз погоды в Беларуси на середину августа 2025 года: «Типичный вариант белорусского лета».

Кстати, мы собрали, что можно и нельзя делать на Медовый Спас, когда говорят «У первого Спаса всего в запасе».

А еще мы узнали, что можно и нельзя делать в Успенский пост, который начинается с 14 августа.