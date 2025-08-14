В поселке под Красноярском рухнул мост

В селе Зыково из-за паводков рухнул мост через реку Быстрая — целая улица оказалась отрезана от остальной части населенного пункта. Как сообщил в своем телеграм-канале депутат Законодательного собрания Красноярского края Алексей Бойков, во время обрушения конструкции никто не пострадал.
«Выбраться из плена людям теперь можно двумя способами: по полевой дороге (но она в ужасном состоянии после дождей) и в объезд фактически всего села (нужно делать огромный крюк)», — пишет парламентарий.
Депутат считает, что в селе нужно объявить локальный режим чрезвычайной ситуации для «ускоренного реагирования».
На утро 14 августа в крае остаются подтопленными 12 жилых домов, 265 дач и 401 приусадебный участок в трех муниципальных образованиях. Такие цифры ранее озвучили специалисты регионального МЧС.
В Березовском районе от воды освободились все жилые дома. В селе Зыково все еще подтоплены 76 приусадебных участков, а в Емельяновском районе — семь.