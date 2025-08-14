В Новосибирске опровергли слухи о полном отключении интернета и связи

В мессенджерах появились сообщения о якобы планируемой блокировке связи и интернета в середине августа. Эксперты предупреждают: это фейк.
В новосибирских чатах и группах мессенджеров начали распространять тревожные сообщения о полном отключении интернета, мобильной связи и даже радиоволн с 14 по 16 августа. В публикациях утверждается, что ограничения якобы затронут территорию «от Москвы до Анадыря», пишет Сиб.фм.
Авторы этих сообщений связывают предполагаемые меры с обеспечением безопасности «борта номер один» и самолётов- «двойников», якобы следующих аналогичными маршрутами с изменением точки прибытия в последний момент.
В тексте также содержатся рекомендации «запасаться наличными» и быть готовыми провести несколько дней без доступа к сети.
Эксперты подчёркивают, что подобные сообщения не имеют официального подтверждения и относятся к категории фейков, призванных вызвать панику среди населения.