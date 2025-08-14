В Новосибирске опровергли слухи о полном отключении интернета и связи

В новосибирских чатах и группах мессенджеров начали распространять тревожные сообщения о полном отключении интернета, мобильной связи и даже радиоволн с 14 по 16 августа. В публикациях утверждается, что ограничения якобы затронут территорию «от Москвы до Анадыря», пишет Сиб.фм.