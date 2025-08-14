Курица из США вошла в Книгу рекордов Гиннесса

В США курица по кличке Перл получила титул самой возрастной живой курицы в мире. Книга рекордов Гиннесса зафиксировала достижение 22 мая, когда птице исполнилось 14 лет и 69 дней.
По словам владелицы Сони Халл из города Литл-Элм Техаса, Перл появилась на свет 13 марта 2011 года в домашнем инкубаторе. В среднем куры живут от трех до десяти лет, но Перл удалось пережить перелом ноги, нападение енота, артрит и ветрянку.
Первые годы она жила в уличном курятнике, однако из-за возраста и проблем с передвижением хозяйка оборудовала ей уголок в прачечной. Птица все еще выходит на улицу, но не переносит жару и быстро устает.
По словам Халл, Перл питается свежими овощами, фруктами, орехами и специальным кормом, любит сидеть рядом со шваброй и спать с хозяйскими шлепанцами. Иногда она выходит в гостиную, чтобы посмотреть телевизор, и спокойно уживается с пожилой кошкой и котенком.