Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Усолье-Сибирском экс-чиновника судят за нарушения при строительстве домов

В 2014 году обвиняемый незаконно подписал разрешения на ввод в эксплуатацию восьми многоквартирных домов.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего главы администрации Усолья-Сибирского. Как сообщили КП-Иркутск в прокуратуре и СУ СКР региона, 63-летнего чиновника обвиняют в превышении должностных полномочий при строительстве жилья для детей-сирот.

— Следствие установило, что в 2014 году обвиняемый незаконно подписал разрешения на ввод в эксплуатацию восьми многоквартирных домов, хотя строительные работы не были завершены в полном объеме, а сами объекты не соответствовали требованиям. Эти дома предназначались для детей-сирот, детей без попечения родителей и людей, переселяемых из аварийного жилья, — сообщают в пресс-службе ведомств.

Региональному и муниципальному бюджетам был причинен ущерб на сумму более 2,5 миллиона рублей, а также нарушены права 51 человека, получившего некачественное жилье. В рамках дела на имущество обвиняемого наложен арест на сумму 3,3 млн, прокуратура также подала гражданский иск о возмещении ущерба.

Уголовное дело уже направлено в Усольский городской суд для рассмотрения по существу. Преступление раскрыто сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Иркутской области.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что иркутская авиакомпания оштрафована за непредоставление резервных самолетов.