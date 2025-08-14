В Усолье-Сибирском экс-чиновника судят за нарушения при строительстве домов

— Следствие установило, что в 2014 году обвиняемый незаконно подписал разрешения на ввод в эксплуатацию восьми многоквартирных домов, хотя строительные работы не были завершены в полном объеме, а сами объекты не соответствовали требованиям. Эти дома предназначались для детей-сирот, детей без попечения родителей и людей, переселяемых из аварийного жилья, — сообщают в пресс-службе ведомств.