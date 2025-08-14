В Ростовской области отменили ракетную опасность

В Ростовской области сняли ракетную угрозу. Об этом в 10:48 утра 14 августа информирует РСЧС.
— Отбой ракетной опасности по всей территории Ростовской области, — говорится в оповещении.
Напомним, по данным властей, утром 14 августа после воздушной атаки в Ростове-на-Дону повреждения получили несколько многоквартирных домов на улицах Тельмана и Лермонтовская. Есть пострадавшие.
Кроме того, прошедшей ночью ущерб от БПЛА зафиксировали в городе Миллерово.
