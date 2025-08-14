Ричмонд
В Ростовской области отменили ракетную опасность

Ракетную опасность сняли по всей территории Ростовской области 14 августа.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области сняли ракетную угрозу. Об этом в 10:48 утра 14 августа информирует РСЧС.

— Отбой ракетной опасности по всей территории Ростовской области, — говорится в оповещении.

Напомним, по данным властей, утром 14 августа после воздушной атаки в Ростове-на-Дону повреждения получили несколько многоквартирных домов на улицах Тельмана и Лермонтовская. Есть пострадавшие.

Кроме того, прошедшей ночью ущерб от БПЛА зафиксировали в городе Миллерово.

