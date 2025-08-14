Ричмонд
Жительница Казахстана выманила деньги у телефонных мошенников

Пожилая жительница Казахстана перехитрила телефонных мошенников, сообщает El.kz со ссылкой на Threads.

В Казахстане пожилая женщина сумела разыграть телефонных аферистов и избежать оформления на себя кредита. Как рассказала её дочь, злоумышленники позвонили матери и попытались уговорить её назвать код для подтверждения займа. Женщина, притворившись доверчивой, заявила, что сделает это только после перевода 5000 тенге на её счёт.

Не подозревая подвоха, мошенники отправили деньги и вновь попросили код. В ответ женщина назвала неверную комбинацию и положила трубку. В итоге аферисты остались ни с чем, а сама пенсионерка стала героиней обсуждения в соцсетях.

Пользователи не скрывали восхищения её находчивостью, шутя, что «в той академии, где учились мошенники, эта мама была доцентом» и что «таким преподавателям нужно ставить памятники». Некоторые отмечали, что подобные ситуации — редкость, ведь пожилые люди часто становятся жертвами таких схем.

Автор поста призвала молодых казахстанцев объяснять своим родным и особенно пожилым родственникам правила безопасности: не доверять незнакомым звонкам, не сообщать коды и личные данные, а также по возможности ограничить доступ к банковским счетам и кредитам.