Жительница Казахстана выманила деньги у телефонных мошенников

В Казахстане пожилая женщина сумела разыграть телефонных аферистов и избежать оформления на себя кредита. Как рассказала её дочь, злоумышленники позвонили матери и попытались уговорить её назвать код для подтверждения займа. Женщина, притворившись доверчивой, заявила, что сделает это только после перевода 5000 тенге на её счёт.