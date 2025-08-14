Любви мешает не отсутствие квартиры, а причины, по которым ее нет

Или мужчину возьмем. После развода, после тяжелого раздела имущества. Он не то чтобы половину заработанного потерял. Не в этом суть. Оно было реально совместно нажитым, даже если бывшая вкладывалась не финансами, а бытом, поддержанием пресловутого очага. Для человека сама идея семьи, дома рухнула. Он, может, думал уже, что не поднимется. Но как-то восстановился. Что-то даже заново себе заработал. И вот он встречает женщину. У нее ничего. И легкость суждений необычайная. Она как-то сразу, без долгих прелюдий начинает генерировать проект за проектом. Как бы распорядиться недвижимостью любимого: как бы ее расширить, улучшить. Инстинкт гнездования у нее проснулся. А мужчина смотрит и тихо офигевает. Ну и боится, не без этого. А если опять не получится? Он рискует последним, а у избранницы на кону что? Не разрушит ли она все с такой же легкостью, с какой ввязывается в свою авантюру? Она ведь даже не понимает, каких усилий требует осуществление ее замыслов. Понимала бы, уже бы свое имела.