В Беларуси запретили популярный зелёный чай — там нашли море плесени

Речь идёт о зелёном байховом чае торговой марки Tess в пакетиках для разовой заварки. Изготовителем является ООО «ОРИМИ», которое находится в России. Как долго продлится запрет на реализацию, в ведомстве не уточнили. Однако отметим: это касается продукции не всего чая Tess, а только конкретной партии (дата изготовления — февраль 2025, годен до января 2028 года).