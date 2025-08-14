В Беларуси запретили популярный зелёный чай — там нашли море плесени

Проще говоря, в пакетиках гораздо больше плесени, чем того допускают нормы. По словам специалистов, его запретили продавать на территории Беларуси.
Речь идёт о зелёном байховом чае торговой марки Tess в пакетиках для разовой заварки. Изготовителем является ООО «ОРИМИ», которое находится в России. Как долго продлится запрет на реализацию, в ведомстве не уточнили. Однако отметим: это касается продукции не всего чая Tess, а только конкретной партии (дата изготовления — февраль 2025, годен до января 2028 года).
Adidas под запретом?
Кроме того, с 14 августа в Беларуси запретят продажу джемпера Adidas после проверки Госстандарта. Ведомство установило, что одежда не соответствует нормам Таможенного союза по показателю воздухопроницаемости.
При допустимом минимуме в 100 дм³/(м²с) у изделия популярного бренда этот показатель составил лишь 62 дм³/(м²с). Предписание об изъятии из продажи было выдано 6 августа.
Запрет на продажу велосипеда Stels
Помимо этого, недавно велосипед марки Stels, модель Navigator-300, произведенный российским Жуковским веломотозаводом, также запретили ввозить и реализовывать в Беларуси.
Причиной запрета стало несоответствие требованиям технических регламентов Таможенного союза. Во время испытаний стержень руля разрушился при статической нагрузке 2000 Ньютонов, что указывает на недостаточную прочность детали и потенциальную опасность для пользователей.