Коллекторов оштрафовали за 506 звонков за день мужчине

В Свердловской области микрокредитная компания получила штраф за незаконное взаимодействие с гражданином, не являвшимся заемщиком. Как сообщили в ГУФССП региона, за двое суток сотрудники компании «Диджитал Мани» 506 раз связались с мужчиной с требованием погасить долг, который он не брал.