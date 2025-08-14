Ричмонд
Коллекторов оштрафовали за 506 звонков за день мужчине

Проверка показала, что согласия на звонки мужчине не было. По итогам административного расследования составлен протокол по ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ.

Алена Соколова
Автор Новости Mail
Мужчина сидит за столом возле макбука, держится рукой за лицо и говорит по телефону
Источник: Комсомольская правда

В Свердловской области микрокредитная компания получила штраф за незаконное взаимодействие с гражданином, не являвшимся заемщиком. Как сообщили в ГУФССП региона, за двое суток сотрудники компании «Диджитал Мани» 506 раз связались с мужчиной с требованием погасить долг, который он не брал.

Договор займа был заключен с его супругой, однако она получала в основном SMS, в том числе с комментариями о муже. Представители компании отказывались называть организацию, предлагая угадать ее название.

Замруководителя регионального управления ФССП назначил компании штраф в размере 50 тысяч рублей. Директору организации напомнили, что его необходимо оплатить в течение 60 дней. Сумма погашена полностью.