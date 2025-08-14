Исследование: подростки хотят получать больше заботы от родителей

Главной претензией к взрослым подростки назвали чрезмерную критику. 57% участников опроса заявили, что не стали бы ругать своих детей так, как это делают их родители. Каждый шестой отметил, что не стал бы упрекать за плохие оценки. Среди других причин недовольства — позднее возвращение домой, отказ от немедленного выполнения уроков, медлительность и стремление к уединению.