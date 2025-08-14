Исследование: подростки хотят получать больше заботы от родителей

Школьники 13−14 лет хотят от родителей больше заботы, но при этом требуют не вмешиваться в их личное пространство. Такой вывод сделали исследователи из Университета управления «ТИСБИ» по итогам опроса. Результатами поделились с «Газетой.RU».
Главной претензией к взрослым подростки назвали чрезмерную критику. 57% участников опроса заявили, что не стали бы ругать своих детей так, как это делают их родители. Каждый шестой отметил, что не стал бы упрекать за плохие оценки. Среди других причин недовольства — позднее возвращение домой, отказ от немедленного выполнения уроков, медлительность и стремление к уединению.
Эмоциональная сфера стала отдельной проблемой: 12% школьников негативно воспринимают демонстрацию родителями эмоций и семейные конфликты в их присутствии. Подростки хотят стабильности и предсказуемой реакции на свое поведение.
Исследование выявило гендерные различия. Девочки чаще называли любовь важным качеством родителя — 70% против 19% у мальчиков. Юноши придавали значение тому, чтобы родитель работал на любимой работе (33% против 0% у девочек) и был хорошим хозяином. При этом 29% мальчиков критиковали родителей за плохое ведение хозяйства, тогда как среди девочек так считали 5%.
Доброта и понимание оказались универсальными требованиями: 81% мальчиков и большинство девочек назвали эти качества ключевыми. Материальное обеспечение подростки считают наименее значимым фактором, отдавая приоритет эмоциональной поддержке и разумным правилам.
29% школьников ценят помощь с учебой, но не контроль, и выступают против постоянных претензий из-за оценок. Несмотря на претензии, 88% подростков оценивают отношения с родителями как хорошие, а 69% хотели бы быть на них похожими.
Авторы исследования советуют родителям искать баланс между заботой и автономией, учитывать гендерные особенности и избегать эмоциональных реакций в конфликтах.