Виталий Хоценко анонсировал открытие Центра протезирования до конца года

В Омске продолжается строительство филиала Центра высокотехнологичного протезирования, который будет предоставлять специализированную помощь ветеранам СВО и гражданскому населению. Проект реализуется по трёхстороннему соглашению между правительством Омской области, АО «ЦИТО» и Фондом регионального развития Омской области.
Центр будет располагаться на участке площадью почти 12 тысяч квадратных метров и обеспечит изготовление высокотехнологичных протезов верхних и нижних конечностей, а также амбулаторную реабилитацию и адаптацию пациентов. Ожидается, что мощность центра составит до 500−600 протезов в год. В работе центра будут задействованы мультидисциплинарные команды специалистов, включая травматологов-ортопедов, врачей реабилитационной медицины и инженеров-протезистов.
На текущий момент строители приступили к монтажу теплового контура, работы ведутся круглосуточно, и завершение строительства модульного здания намечено на 2025 год. Открытие филиала Центра высокотехнологичного протезирования в Омске планируется до конца этого года.