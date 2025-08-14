Виталий Хоценко анонсировал открытие Центра протезирования до конца года

Центр будет располагаться на участке площадью почти 12 тысяч квадратных метров и обеспечит изготовление высокотехнологичных протезов верхних и нижних конечностей, а также амбулаторную реабилитацию и адаптацию пациентов. Ожидается, что мощность центра составит до 500−600 протезов в год. В работе центра будут задействованы мультидисциплинарные команды специалистов, включая травматологов-ортопедов, врачей реабилитационной медицины и инженеров-протезистов.