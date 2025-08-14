Ричмонд
В Самаре благоустроят более 50 дворов и четыре общественные территории

В Самаре стартовали работы по благоустройству 10 дворов.

Источник: администрация Самары

В этом году в Самаре благоустроят 51 двор и четыре общественные территории по программе «Народный бюджет». Работы стартовали 8 августа, и сейчас благоустройство идет в 10 дворах, рассказали в мэрии: на улице Ставропольской, 86, на Пятой просеке, 137 и др.

— Наряду с федеральной программой «Формирование комфортной городской среды» областной проект «Народный бюджет Самарской области» позволяет жителям города реализовать все свои инициативы, — сказал глава Самары Иван Носков.

Работы идут под контролем инициативных жителей. Подрядчик убирает старые покрытия, обрезает деревья и т. д.

Еще три территории — парк имени Щорса, скверы Экономистов и на Зубчаниновском шоссе — в 2025 году благоустраивают по нацпроекту.