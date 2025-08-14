В Самаре благоустроят более 50 дворов и четыре общественные территории

В этом году в Самаре благоустроят 51 двор и четыре общественные территории по программе «Народный бюджет». Работы стартовали 8 августа, и сейчас благоустройство идет в 10 дворах, рассказали в мэрии: на улице Ставропольской, 86, на Пятой просеке, 137 и др.