В Самаре благоустроят более 50 дворов и четыре общественные территории

В этом году в Самаре благоустроят 51 двор и четыре общественные территории по программе «Народный бюджет». Работы стартовали 8 августа, и сейчас благоустройство идет в 10 дворах, рассказали в мэрии: на улице Ставропольской, 86, на Пятой просеке, 137 и др.
— Наряду с федеральной программой «Формирование комфортной городской среды» областной проект «Народный бюджет Самарской области» позволяет жителям города реализовать все свои инициативы, — сказал глава Самары Иван Носков.
Работы идут под контролем инициативных жителей. Подрядчик убирает старые покрытия, обрезает деревья
Еще три территории — парк имени Щорса, скверы Экономистов и на Зубчаниновском шоссе — в 2025 году благоустраивают по нацпроекту.