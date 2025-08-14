В Ялте появится первая на полуострове волюметрическая станция для мониторинга пыльцы и споров грибов в воздухе, сообщает пресс-служба Минприроды Крыма.
Новое оборудование разместят на базе Академического научно-исследовательского института имени Сеченова. Станция позволит отслеживать содержание пыльцы различных растений и грибов в воздухе, что особенно важно для аллергиков и специалистов в сфере экологии.
Отмечается, что по всему миру действует около 600 подобных станций, и теперь Крым присоединится к этой международной системе наблюдения.
