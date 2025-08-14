Рыбаков на надувном матрасе спасли у острова Татышев в Красноярске

В Красноярске произошел необычный инцидент с участием трех местных жителей, которые решили нестандартно подойти к рыбалке.
Как сообщает КГКУ «Спасатель», мужчины переправились через протоку Енисея на надувном матрасе к острову Татышев, но столкнулись с проблемами при возвращении.
По информации спасателей, после успешной рыбалки выяснилось, что их плавсредство спустило воздух, оставив рыбаков в затруднительном положении. Вызов спасательной службы стал единственным разумным решением в этой ситуации.
Специалисты оперативно прибыли на место происшествия и эвакуировали незадачливых рыбаков на моторной лодке, благополучно доставив их на берег.
Этот случай в очередной раз демонстрирует важность соблюдения мер безопасности при отдыхе на воде. Спасатели напоминают, что использование надувных матрасов для переправы через реки категорически не рекомендуется и может привести к трагическим последствиям.