Домашнее задание по физкультуре может появиться у белорусских школьников

МИНСК, 14 авг — Sputnik. Домашнее задание по физкультуре смогут задавать белорусским школьникам, сообщила пресс-служба Министерства образования республики в официальном Telegram-канале ведомства.
В Минобре рассказали, что физкультура у учеников будет проходить три раза в неделю, один из этих уроков будет игровым — то есть без сдачи нормативов. В старших классах будет гимнастика на спортивных снарядах.
«Домашние задания по физкультуре — теперь возможны», — говорится в сообщении министерства.
Что касается телефонов, то теперь они будут «под замком», и их использование школьниками на уроках будет ограничено. Учащиеся будут сдавать свои смартфоны в специальные хранилища.
Как пояснили в ведомстве, это решение было принято, чтобы дети могли максимально сосредоточиться на учебе.
«Деловой стиль одежды — обязательный. Цель — воспитание дисциплины, уважения к школе и ответственности», — добавили в Минобре.
Учеба у 10-классникиков будет заканчиваться 25 мая для учебно-полевых сборов, а в сельских и кадетских школах ребят будут обучать вождению.
Подготовка школ
В пресс-службе также сообщили, что в настоящее время уже более половины школ республики готовы к началу учебного года, у них подписаны паспорта готовности, осуществляется финальная проверка безопасности и ремонтов.
Что касается готовности учебников, то 90% из них в типографиях, часть уже передана в школы.
«Среди них 28 переизданных, включая новый учебник по “Истории Беларуси в контексте всемирной истории” с более чем 100 страницами о независимости нашей страны и институте президентства», — рассказали в профильном министерстве.