MAX в июле заблокировал десять тысяч номеров мошенников

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Национальный мессенджер Max в июле заблокировал 10 тысяч номеров мошенников и удалил более 32 тысяч вредоносных и спам-документов, говорится в релизе мессенджера.
«В июле текущего года заблокировано более 10 тысяч телефонных номеров мошенников, которые чаще всего предпринимали попытки выдать себя за сотрудников банков, правоохранительных органов или государственных сервисов. Удалено более 32 тысяч вредоносных и спам-документов до нанесения ущерба пользователям», — сказано в релизе.
Аккаунты, которые предпринимали попытки мошеннических действий на платформе, блокируются пожизненно, а информация о мошенниках передается в Минцифры, заявили в мессенджере. Специалисты центра безопасности Мах используют автоматизированные технические системы и отслеживают обращения пользователей в круглосуточном режиме, уточняется в сообщении.
«Мах считает безусловным приоритетом безопасность пользователей, активно привлекает к сотрудничеству партнеров из числа лидирующих компаний в направлении кибербезопасности в России и намерен предпринимать решительные меры по борьбе с недобросовестным поведением на платформе», — отметили в компании.
В марте VK запустил бета-версию цифровой платформы Max, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до 4 гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play.
В июле правительство России сообщило, что определило организацию, которая будет развивать национальный мессенджер на базе Max, — ей станет дочка VK «Коммуникационная платформа».