MAX в июле заблокировал десять тысяч номеров мошенников

«В июле текущего года заблокировано более 10 тысяч телефонных номеров мошенников, которые чаще всего предпринимали попытки выдать себя за сотрудников банков, правоохранительных органов или государственных сервисов. Удалено более 32 тысяч вредоносных и спам-документов до нанесения ущерба пользователям», — сказано в релизе.