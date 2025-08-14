Разработан перспективный материал для защиты от статического электричества

Ученые выяснили, что в процессе измельчения углеродные нановолокна укорачиваются различным образом и что электропроводность композитов повышалась с увеличением времени измельчения до 7,5 минуты, после чего начала снижаться. Как отмечает Александр Баннов, результаты исследования позволят получать композиты с улучшенными свойствами при меньшем количестве наполнителя, что может быть очень полезно для будущих применений. Высокоэнергетическое измельчение углеродных нановолокон также улучшает термические характеристики эпоксидных композитов, делая их более устойчивыми к окислению.