Минобразования высказалось о повышении стоимости обучения в вузах Беларуси

Минобразования во время пресс-конференции «О предварительных итогах вступительной кампании в вузы страны» высказалось о повышении стоимости обучения в вузах Беларуси. Подробности сообщил первый заместитель Министра образования Александр Баханович. Видео размещено на официальном Youtube-канале Белпрессцентра.
Представитель ведомства обратил внимание, что на вопрос, касающийся повышения стоимости обучения в вузах, Минобразования уже отвечало.
— В этом году не планируется повышение стоимости оплаты за обучение, — подчеркнул заместитель Минобразования Александр Баханович.
Ранее мы писали, что новые предметы и факультативы появятся в школах Беларуси с 1 сентября 2025.
Тем временем Минобразования Беларуси сделало заявление о подготовке школ к 1 сентября.
Кстати, мы собрали, какие периоды при назначении пенсии в Беларуси зачтут в страховой стаж или в общий трудовой стаж, а какие — в обе категории: декрет, служба в армии и учеба на дневном отделении.