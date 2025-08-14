Ричмонд
Минтербез рассказал подробности о тренировке по угрозе БПЛА в Пермском крае

Учения по беспилотной опасности проходили в Прикамье 13 августа.

Источник: Аргументы и факты

Подробности о тренировке по угрозе БПЛА в Перми и Прикамье рассказали в Министерстве территориальной безопасности Пермского края сайту perm.aif.ru.

Учения по беспилотной опасности в Пермском крае прошли 13 августа. Жителей региона предупреждали, что они получат СМС об угрозе БПЛА. Сайт perm.aif.ru обратился в краевой минтербез, чтобы узнать о результатах проведённой тренировке.

«Говорить о результатах учений еще рано: для этого необходимо провести полный анализ и разбор тренировки, это займёт некоторое время», — пояснили perm.aif.ru в министерстве.

При этом в ведомстве отметили, что учения прошли в соответствии с планом.

«Их цель — усовершенствовать механизм взаимодействия ответственных лиц в данных ситуациях. Учения будут проводиться в случае необходимости», — уточнили perm.aif.ru в Министерстве территориальной безопасности.

Напомним, 12 августа в Пермском крае был объявлен режим беспилотной опасности из-за БПЛА в соседних регионах. Он продлился несколько часов. Ни одного беспилотника на территории Прикамья зафиксировано не было.

