Минтербез рассказал подробности о тренировке по угрозе БПЛА в Пермском крае

Подробности о тренировке по угрозе БПЛА в Перми и Прикамье рассказали в Министерстве территориальной безопасности Пермского края сайту perm.aif.ru.
Учения по беспилотной опасности в Пермском крае прошли 13 августа. Жителей региона предупреждали, что они получат СМС об угрозе БПЛА. Сайт perm.aif.ru обратился в краевой минтербез, чтобы узнать о результатах проведённой тренировке.
«Говорить о результатах учений еще рано: для этого необходимо провести полный анализ и разбор тренировки, это займёт некоторое время», — пояснили perm.aif.ru в министерстве.
При этом в ведомстве отметили, что учения прошли в соответствии с планом.
«Их цель — усовершенствовать механизм взаимодействия ответственных лиц в данных ситуациях. Учения будут проводиться в случае необходимости», — уточнили perm.aif.ru в Министерстве территориальной безопасности.
Напомним, 12 августа в Пермском крае был объявлен режим беспилотной опасности из-за БПЛА в соседних регионах. Он продлился несколько часов. Ни одного беспилотника на территории Прикамья зафиксировано не было.