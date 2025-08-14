Ричмонд
В географическом каталоге Новосибирской области появилось 25 новых водоёмов

В 2025 году Росреестр региона дополнил Государственный каталог географических названий Новосибирской области новыми реками, озёрами и рямами. Всего в списке 8 765 объектов.

В 2025 году Росреестр региона дополнил Государственный каталог географических названий Новосибирской области новыми реками, озёрами и рямами. Всего в списке 8 765 объектов.

Росреестр Новосибирской области продолжает обновлять Государственный каталог географических названий, добавляя в него новые объекты, которые ранее не числились в официальных списках. В 2025 году в реестр внесли 25 водоёмов, сообщает Infopro54.

Среди них река Даниловка в Татарском районе и озеро Муртук, расположенное на территории Венгеровского и Чановского районов. В Венгеровском районе также появились в каталоге озёра Лоляцкое и Тутурмач, а также рямы Большой, Урезский, Крысин, Чугуевский, Кондырин и Сухонький. В Усть-Таркском районе добавлены рямы Пугорта и Петрушин.

В Куйбышевском районе в список включили озеро Гагуч, канал Енышевский и рямы Глухов, Михайловский, Чемодан, Королев, Максимов, Сарбалык, Синий, Малинов, Марфин, Микушинский и Кулаклу.

Сегодня Государственный каталог географических названий Новосибирской области насчитывает 8 765 наименований, включая населённые пункты, станции, реки, озёра, болота, гривы, урочища, пристани, острова и каналы. Для сравнения: в 2024 году в список было добавлено 20 новых названий по итогам проверки дежурной карты региона.