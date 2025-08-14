В географическом каталоге Новосибирской области появилось 25 новых водоёмов

Среди них река Даниловка в Татарском районе и озеро Муртук, расположенное на территории Венгеровского и Чановского районов. В Венгеровском районе также появились в каталоге озёра Лоляцкое и Тутурмач, а также рямы Большой, Урезский, Крысин, Чугуевский, Кондырин и Сухонький. В Усть-Таркском районе добавлены рямы Пугорта и Петрушин.