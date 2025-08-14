В Самаре закрыли один из самых популярных пляжей

«ВолгаФесту — 10 лет! А это значит, что уже десять лет мы встречаемся на набережной любимой реки, чтобы наслаждаться 1001 способом жизни в городе-курорте. На старой набережной можно будет стать гостем за бесконечным столом, прогуляться по песчаным галереям, отыскать счастье в якорном театре, принять участие в сумасшедшем турнире и спеть караоке всем пляжем. А еще — отправиться на остров и погрузиться в магический синтез природы, мифов и архитектуры», — описывают предстоящее событие организаторы, пишет 63.ру.