Более 600 протоколов составили в Ростовской области за нескошенную траву

На Дону выявили сотни нарушений правил покоса сорной травы.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области с мая 2025 года составили более 620 протоколов в отношении нарушителей, вовремя не скосивших сорняки. Об этом рассказали в административной инспекции региона.

Специалисты инспекции, в частности, проверили территории возле школ, лицеев и гимназий. По итогам рейдов были составлены административные протоколы, были выданы предписания устранить недостатки до 1 сентября.

Сейчас состояние пришкольных участков в регионе соответствует нормам. Руководству образовательных учреждений осталось исправить лишь некоторые замечания.

— Необходимо отметить, в этом году руководители с большой долей ответственности отнеслись к данной работе. Школьники — будущее нашей страны, необходимо создать все условия для успешной учебы, — подчеркнул начальник административной инспекции Николай Копичка.

Жители Дона могут жаловаться на заросшие участки в местную администрацию. Если реакции нет, следует обращаться в областную административную инспекцию.

