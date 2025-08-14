Суд отстранил замначальника Госжилинспекции НСО от должности

Суд временно отстранил замначальника жилинспекции Новосибирской области от должности.
13 августа 2025 года Центральный районный суд Новосибирска вынес постановление о временном отстранении Дарьи Дерябиной от должности заместителя начальника Государственной жилищной инспекции региона. Основанием для этого решения стало уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Отстранение действует на период предварительного следствия.
Постановление пока не вступило в законную силу, и у стороны защиты есть возможность его обжаловать.
Ранее ей избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 9 сентября 2025 года. Однако после обжалования Новосибирский областной суд постановление районного суда отменил и избрал мерой пресения для Дарьи Дерябиной запрет определенных действий.
