Суд отстранил замначальника Госжилинспекции НСО от должности

Суд временно отстранил замначальника жилинспекции Новосибирской области от должности.

Источник: Freepik

13 августа 2025 года Центральный районный суд Новосибирска вынес постановление о временном отстранении Дарьи Дерябиной от должности заместителя начальника Государственной жилищной инспекции региона. Основанием для этого решения стало уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Отстранение действует на период предварительного следствия.

Постановление пока не вступило в законную силу, и у стороны защиты есть возможность его обжаловать.

Ранее ей избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 9 сентября 2025 года. Однако после обжалования Новосибирский областной суд постановление районного суда отменил и избрал мерой пресения для Дарьи Дерябиной запрет определенных действий.

Ранее Сиб.фм писал о другом резонансном деле: в Новосибирске директора компании привлекут к суду за невыплату зарплат сотрудникам на сумму 700 тысяч рублей.