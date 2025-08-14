Создан подход для оценки комфорта пользования бионическим протезом руки

Работу этой системы исследователи проверили при поддержке добровольца с ампутированной рукой, который согласился на протяжении несколько недель носить протез с системой обратной связи, работавшей через вживленный в руку электрод, а также пятнадцати здоровых испытуемых, чьи нервы в руках ученые стимулировали схожим образом. Эти опыты показали, что стимуляция действительно помогает пользователям протеза реже концентрировать внимание на бионической руке при исполнении задач.