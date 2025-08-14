В Казани осенние сельхозярмарки стартуют с 20 сентября

В Казани 20 сентября стартуют осенние сельскохозяйственные ярмарки. Они будут работать до 29 декабря. Соответствующий проект постановления исполкома города направлен на антикоррупционную экспертизу.
Согласно документу, этой осенью количество ярмарочных мест увеличится с 12 до 15. В Авиастроительном и Кировском районах появятся новые торговые точки. Они расположатся на улицах Беломорская, Гудованцева, Симонова, Дементьева, Ленинградская, Карима Тинчурина, Татарстан, Академика Лаврентьева, Липатова, Краснококшайская, Революционная, Батыршина и Авзаловой, а также на проспектах Ямашева и Победы.
Напомним, в Казани на гастрофестивале свою кулинарную продукцию презентуют 50 резидентов. Он пройдет у озера Лебяжье 16 августа с 10.00 до 18.30. Вход свободный.