В Челябинской области 1019 пар получат знак «Семейное счастье»

Большинство из новых награжденных пар в браке от 50 до 60 лет. Но есть и те, кто провел вместе больше. Например, стаж семейной жизни Валентины и Николая Михайленко из Челябинска — 68 лет, Тамара и Николай Шарандо из Озерска в браке уже 66 лет, Елизавета и Шуля Шехтманы из Троицка также поженились 66 лет назад.