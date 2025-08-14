В Челябинской области 1019 пар получат знак «Семейное счастье»

В Челябинской области еще 1019 супружеским парам присвоили знак отличия «Семейное счастье». Постановление об этом подписал губернатор Алексей Текслер.
Знак и денежное вознаграждение вручают супругам, прожившим вместе не менее полувека с момента заключения брака.
Большинство из новых награжденных пар в браке от 50 до 60 лет. Но есть и те, кто провел вместе больше. Например, стаж семейной жизни Валентины и Николая Михайленко из Челябинска — 68 лет, Тамара и Николай Шарандо из Озерска в браке уже 66 лет, Елизавета и Шуля Шехтманы из Троицка также поженились 66 лет назад.
Напомним, для получения знака отличия надо не только подтвердить «семейный» стаж, но и выполнить еще целый ряд условий. Всего наградить планируют 19 тыс. пар.