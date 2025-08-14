Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челябинской области 1019 пар получат знак «Семейное счастье»

Еще тысячу южноуральцев премируют за долгую совместную жизнь.

Источник: Комсомольская правда

В Челябинской области еще 1019 супружеским парам присвоили знак отличия «Семейное счастье». Постановление об этом подписал губернатор Алексей Текслер.

Знак и денежное вознаграждение вручают супругам, прожившим вместе не менее полувека с момента заключения брака.

Большинство из новых награжденных пар в браке от 50 до 60 лет. Но есть и те, кто провел вместе больше. Например, стаж семейной жизни Валентины и Николая Михайленко из Челябинска — 68 лет, Тамара и Николай Шарандо из Озерска в браке уже 66 лет, Елизавета и Шуля Шехтманы из Троицка также поженились 66 лет назад.

Напомним, для получения знака отличия надо не только подтвердить «семейный» стаж, но и выполнить еще целый ряд условий. Всего наградить планируют 19 тыс. пар.