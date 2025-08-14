Почему нижегородцы переходят в мессенджер MAX

Разработчики обещают качественную и быструю связь в любом месте, а также совершенно новые функции, которых нет у конкурентов. Так почему же MAX выбирают все больше российских пользователей?
Что это такое?
MAX — это новый мессенджер, разработанный VK. Он позволяет отправлять текстовые сообщения, фотографии, видео и документы объемом до 4 ГБ. Поддерживаются как личные, так и групповые чаты. Также доступны аудио- и видеозвонки, которые работают стабильно даже при слабом соединении. В общем, функционал похож на все аналогичные приложения.
Приложение можно использовать на iOS, Android, Windows, macOS и в браузере. Скачать его можно через App Store, Google Play, RuStore и AppGallery. Платформа MAX не ограничивается только мессенджером. В приложение встроена система мини-приложений и инструменты для создания чат-ботов. Компании смогут запускать собственные сервисы (от служб поддержки до интернет-магазинов) с помощью конструктора или через API.
Простая регистрация и госсервисы
Для начала работы в MAX достаточно ввести номер мобильного телефона. После подтверждения по СМС пользователю предлагается указать имя и загрузить аватар. Добавление контактов возможно через телефонную книгу, по номеру, ссылке или QR-коду.
В будущем разработчики планируют интеграцию с «Госуслугами». Это может позволить подтверждать профиль через официальные документы и использовать мессенджер для доступа к государственным сервисам. Это не только удобно, но и поможет снизить уровень дистанционного мошенничества.
Бесплатная нейросеть и безопасность
Одной из заметных особенностей MAX стала встроенная нейросеть. Она умеет преобразовывать голос в текст, создавать изображения, писать тексты, генерировать планы и отвечать на вопросы. Все эти функции доступны прямо в чате, без необходимости переключаться между приложениями.
Вопрос защиты данных в MAX решен с помощью сквозного шифрования. По заявлению разработчиков, доступ к переписке имеют только отправитель и получатель. Также реализованы механизмы фильтрации спама, защита от фишинга и возможность ограничить круг пользователей, которые могут писать сообщения или приглашать в чаты.
Что будет дальше?
Бета-версия MAX была запущена в марте 2025 года. Презентация нового мессенджера MAX планируется на начало осени, но приложение уже привлекло более миллиона пользователей. Разработчики позиционируют MAX как цифровую платформу, которая со временем объединит в себе не только общение, но и доступ к разнообразным сервисам — от оплаты коммунальных услуг до доставки еды. В этом смысле мессенджер может стать российским аналогом китайского WeChat.