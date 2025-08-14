Почему нижегородцы переходят в мессенджер MAX

Бета-версия MAX была запущена в марте 2025 года. Презентация нового мессенджера MAX планируется на начало осени, но приложение уже привлекло более миллиона пользователей. Разработчики позиционируют MAX как цифровую платформу, которая со временем объединит в себе не только общение, но и доступ к разнообразным сервисам — от оплаты коммунальных услуг до доставки еды. В этом смысле мессенджер может стать российским аналогом китайского WeChat.