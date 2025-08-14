Россия нанесла удары по создающим «Сапсан» украинским объектам

Россия в ходе операции нанесла огневые поражения по предприятиям, создающим эти ракетные комплексы для нанесения ударов вглубь территории России. Как известно, радиус действия ракет может достигать 750 километров. Для прикрытия этих предприятий были использованы американские системы ПВО Patriot. Теперь угроза ликвидирована. Планы по производству украинской ракетной программы сорваны.