Создан метод обработки имплантатов ионным пучком для снижения риска отторжения

Авторы предложили покрывать имплантаты высокоэнергетическими ионами азота. Под их действием на поверхности материала образуются молекулярные структуры, к которым могут присоединяться белки организма. В результате иммунные клетки не идентифицируют имплантат как чужеродный объект и не пытаются его атаковать. Метод обработки исследователи испытали на образцах из полиуретана, который применяется в основе сосудистых стентов, искусственных клапанов и других изделий. Имплантировав обработанные и лишенные воздействия полиуретановые диски мышам, ученые проанализировали реакцию организма через один, а затем через пять месяцев.