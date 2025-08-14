Ричмонд
«Мисс Екатеринбург-2025» получит путевку в Японию

Победительница конкурса красоты «Мисс Екатеринбург-2025» в качестве главного приза получит путевку в Японию.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщили Накануне.RU организаторы конкурса, в этом году за корону главной красавицы города соревнуются 14 финалисток, а всего было подано более 300 заявок. Подготовка участниц заняла полтора месяца и включала в себя занятия дефиле, хореографией, сценической речью, фитнесом.

Также девушки побывали в офисах нескольких уральских компаний, узнали больше о Екатеринбурге, его истории и культуре. Они изучали и обсуждали шедевры кинематографа, литературы и искусства.

В финале для каждой конкурсантки подготовлено несколько образов: наряды предоставили уральские бренды и магазины. А главным призом станет путевка в Японию на двоих от компании «Практика».

Финал «Мисс Екатеринбург-2025» пройдет в эту субботу, 16 августа, в День города. Начало выступления — в 19 часов на главной сцене праздника.

В 2024 году победу в конкурсе одержала 19-летняя Алена Козлова. В подарок она получила путешествие на Мальдивы.