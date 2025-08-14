Ричмонд
+24°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Башкирию ожидают туманы и грозы

МЧС по Башкирии предупредило о тумане и грозах.

Источник: Комсомольская правда

МЧС Башкирии предупредили жителей республики о непогоде в ближайшие 24 часа. По прогнозам синоптиков, ночью в некоторых районах, а днем практически по всей территории Башкирии пройдут кратковременные ливни, местами сопровождающиеся грозами.

Ветер северного и северо-западного направления достигнет скорости 5−10 метров в секунду, во время грозовых разрядов возможны резкие порывы. Ночью столбики термометров покажут +8…+13 градусов, днем воздух прогреется до +18…+23 градусов.

Особую осторожность следует проявлять автомобилистам — в предрассветные часы и утром на дорогах ожидается туман с видимостью менее 500 метров, а днем осадки могут ухудшить видимость до 1−2 километров.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.