Башкирию ожидают туманы и грозы

МЧС Башкирии предупредили жителей республики о непогоде в ближайшие 24 часа. По прогнозам синоптиков, ночью в некоторых районах, а днем практически по всей территории Башкирии пройдут кратковременные ливни, местами сопровождающиеся грозами.
Ветер северного и северо-западного направления достигнет скорости 5−10 метров в секунду, во время грозовых разрядов возможны резкие порывы. Ночью столбики термометров покажут +8…+13 градусов, днем воздух прогреется до +18…+23 градусов.
Особую осторожность следует проявлять автомобилистам — в предрассветные часы и утром на дорогах ожидается туман с видимостью менее 500 метров, а днем осадки могут ухудшить видимость до 1−2 километров.
