На улицах Перми оборудуют 13 платных парковок автотранспорта

Власти Перми на портале госзакупок объявили аукцион по обустройству платных парковок общего пользования комплексами фотовидеофиксации на территории города. Подрядчику необходимо за 102,7 млн руб. обустроить 13 парковок.
В число новых платных муниципальных парковок вошли:
— на ул. Окулова от Комсомольского пр. до ул. Осинской со стоимостью 20 ₽ в час;
— на Комсомольском пр. от ул. Екатерининской до ул. Луначарского со стоимостью 40 ₽ в час;
— в проезде от ул. Революции до ул. Швецова со стоимостью 20 ₽ в час;
— на ул. Пушкина от ул. Клименко до ул. Островского со стоимостью 20 ₽ в час;
— на ул. Ленина внутри площади Пермь II со стоимостью 20 ₽ в час;
— на ул. Сибирской от ул. Малышева до ул. Революции со стоимостью 40 ₽ в час;
— на ул. Екатерининской от ул. Борчанинова до ул. Матросова со стоимостью 20 ₽ в час;
— на парковке вблизи зданий № 109 и № 111 на ул. Спешилова (вдоль ул. Спешилова на участке от ул. Докучаева до ул. Маршала Жукова) со стоимостью 20 ₽ в час;
— на ул. Сибирской от ул. Революции до ул. Швецова со стоимостью 40 ₽ в час;
— в районе дома на ул. Краснофлотской, 14А (вдоль ул. Краснофлотская на участке от ул. Камчатовской до ул. Механошина) со стоимостью 20 ₽ в час;
— в районе дома на ул. Свиязева, 25 (вдоль ул. Архитектора Свиязева на участке от ул. 1-й Гиринской до ул. Леонова) со стоимостью 20 ₽ в час;
— в районе дома на ул. Советской Армии, 30 (вдоль ул. Советской Армии на участке от ул. Чайковского до ул. Мира) со стоимостью 20 ₽ в час;
— в районе дома № 45 В на пр. Парковом (вдоль пр. Паркового на участке от ул. Углеуральской до ул. Космодемьянской) со стоимостью 20 ₽ в час.
Обустройство парковок проведут в целях расширения зоны платного парковочного пространства, подключения новых платных парковок в границах тарифных зон, установленных постановлением администрации Перми. Срок начала работ по контракту 1 октября 2025 года, завершение — 28 января 2026 года. Заказчиком выступает МКУ «Пермская дирекция дорожного движения».