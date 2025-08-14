Четыре победителя конкурса муралов распишут четыре стены во Владивостоке

Победителями стали четыре человека, каждый из которых получил возможность реализовать свою творческую идею на подпорных стенах и фасадах города. Среди работ выделяются «Берега Приморья» Сергея Фёдорова, которую художник создаст на улице Надибаидзе. На изображении — волны, ракушки и береговая линия. Сергей Мотафанов создал эскиз панно с амурским тигром для подпорной стены в районе остановочного пункта «Окатовая» в сторону острова Русский. Его коллега Виктор Нагорнов подготовил похожую работу с завораживающим взглядом тигра для другой подпорной стены в том же районе, но в сторону Чуркина. Ксения Илларионова готова оформить подпорную стену моста «Дружбы» у улицы Гоголя, изобразив морской пейзаж с сёрферами и волнами.