Пермский край вошёл в четверку регионов-лидеров по реализации «гаражной амнистии»

Руководитель Управления Росреестра по Пермскому краю Лариса Аржевитина отметила, что «за первое полугодие 2025 года в Прикамье зарегистрировано 3 284 объекта — 518 гаражей и 2 766 земельных участка, что на 12,5% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В настоящее время благодаря упрощенной процедуре оформления прав у каждого гражданина есть возможность стать законным владельцем гаража и земельного участка под ним».