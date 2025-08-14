Пермский край вошёл в четверку регионов-лидеров по реализации «гаражной амнистии»

Пермский край входит в число регионов-лидеров по количеству оформленных прав на гаражи и земельные участки под ними в рамках федерального закона о «гаражной амнистии».
С начала действия закона жители региона оформили права на 15 530 земельных участков общей площадью 475 946 кв. метров. По данным ведомственной статистики Росреестра Пермский край занимает 4 место, уступая лишь Тюменской, Московской и Саратовской областям.
В целом по всей стране Росреестр зарегистрировал более 605 тыс. объектов в рамках «гаражной амнистии».
Руководитель Управления Росреестра по Пермскому краю Лариса Аржевитина отметила, что «за первое полугодие 2025 года в Прикамье зарегистрировано 3 284 объекта — 518 гаражей и 2 766 земельных участка, что на 12,5% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В настоящее время благодаря упрощенной процедуре оформления прав у каждого гражданина есть возможность стать законным владельцем гаража и земельного участка под ним».
Напоминаем, что воспользоваться «гаражной амнистией» можно до 1 сентября 2026 года, если гараж является капитальным, построен до 29.12.2004 и не признан самовольной постройкой.
С учетом востребованности данной услуги Росреестр продолжает оптимизировать процедуру оформления гаражей и земельных участков. В октябре 2023 года вступили в силу поправки, направленные на упрощение процедуры оформления земли под гаражами (ФЗ от 24.07.2023 № 338-ФЗ), а 9 ноября 2024 года вступил в силу Федеральный закон № 370-ФЗ, уточняющий положения о порядке признания отдельными зданиями гаражей различной этажности.
Получить консультацию по вопросам оформления прав в рамках закона о «гаражной амнистии» можно в Управлении Росреестра по Пермскому краю по телефону горячей линии (342) 205−95−59 или написать сообщение в группу Управления в социальной сети «Вконтакте» vk.com/rosreestr_59.
Специалисты Управления всегда готовы помочь и ответить на вопросы.