Шнуров поддержал челябинского экс-сенатора Павлову

Шнуров согласен с решением суда.

Источник: РИА "Новости"

Сергей Шнуров поддержал решение суда о запрете некоторых песен группы «Ленинград». Об этом он заявил в интервью журналистам. Иск в суд подала Маргарита Павлова, будучи еще сенатором от Челябинской области.

«Шнуров поддержал решение суда о запрете ряда песен “Ленинграда”. Эти треки не предназначены для аудитории младше 18 лет», — пишет ТАСС в telegram-канале.

В Санкт-Петербурге суд ранее запретил пять песен группы «Ленинград», признав их опасными для несовершеннолетних. Речь идет о треках «Кандидат», «НЕТХ…Е», «Ч. П. Х.», «ОСПА» и «РУССКИЕ». Решение суда было принято еще в октябре 2024 года, но известно о нем стало только 13 августа.

Поводом для судебного разбирательства стала жалоба от Павловой. Она обратилась в прокуратуру после обращения к ней граждан.

Сейчас Павлова занимает пост заместителя председателя правительства Челябинской области. От комментариев по данной теме она воздержалась.