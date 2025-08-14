Шнуров поддержал челябинского экс-сенатора Павлову

В Санкт-Петербурге суд ранее запретил пять песен группы «Ленинград», признав их опасными для несовершеннолетних. Речь идет о треках «Кандидат», «НЕТХ…Е», «Ч. П. Х.», «ОСПА» и «РУССКИЕ». Решение суда было принято еще в октябре 2024 года, но известно о нем стало только 13 августа.