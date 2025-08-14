«Яндекс Погода»: Осень 2025 года в Челябинске, вероятно, будет очень теплой

Метеорологи «Яндекс Погоды» сообщили, что температура предстоящей осенью будет выше климатической нормы во многих крупных городах России.
«Осень 2025 года в городах-миллионниках России будет теплее климатической нормы. А в некоторых мегаполисах даже есть вероятность новых рекордов средних сезонных и месячных температур. Например, такое возможно в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Казани, Самаре, Красноярске, Челябинске и Перми. Особенно заметное превышение привычных температур может прийтись на ноябрь», — говорится в сообщении.
При этом вероятные даты выпадения первого снега выделяются следующие: на стыке октября и ноября — Красноярск, Омск, Екатеринбург, Пермь, Новосибирск; ноябрь — Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Уфа, Челябинск; на стыке ноября и декабря — Воронеж, Ростов-на-Дону, Волгоград, Краснодар.
«Осень 2025 года в Челябинске, вероятно, будет очень теплой — как минимум за последние 30 лет. Октябрь может стать самым жарким за последние 10 лет. Сентябрь прогнозируется теплее нормы, средних значений последних 5−10 лет и теплее прошлого года. Октябрь будет значительно теплее климатической нормы, средних температур последних 5−10 лет и заметно теплее 2024 года. Ноябрь ожидается особенно теплым — значительно выше климатической нормы, средних значений последних 5−10 лет и показателей прошлого года», — прокомментировали синоптики.
В сентябре осадки прогнозируются в пределах средних многолетних показателей, но при этом дождей будет в 3 раза больше, чем в засушливом 2024-м. Октябрь окажется более влажным: осадков выпадет немного больше климатической нормы и показателей последних 5−10 лет, а также почти в два раза больше, чем годом ранее. В ноябре прогнозируется в 1,5 раза больше осадков, чем в 2024 году — это позволит вернуться к средней многолетней норме. По итогам сезона количество дождей и снега будет близким к норме, но в два раза больше, чем выпало в прошлую осень.
Первый снег в Челябинске вероятен в ноябре. Смену шин также лучше планировать на ноябрь.