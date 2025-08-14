«Яндекс Погода»: Осень 2025 года в Челябинске, вероятно, будет очень теплой

В сентябре осадки прогнозируются в пределах средних многолетних показателей, но при этом дождей будет в 3 раза больше, чем в засушливом 2024-м. Октябрь окажется более влажным: осадков выпадет немного больше климатической нормы и показателей последних 5−10 лет, а также почти в два раза больше, чем годом ранее. В ноябре прогнозируется в 1,5 раза больше осадков, чем в 2024 году — это позволит вернуться к средней многолетней норме. По итогам сезона количество дождей и снега будет близким к норме, но в два раза больше, чем выпало в прошлую осень.