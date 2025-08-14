Депутат Гаврилов: в России не существует 13-й пенсии

«В России тема так называемой 13-й пенсии регулярно всплывает в общественной дискуссии, создавая впечатление, что такая выплата уже существует. На деле ситуация куда сложнее. Федерального закона, который бы гарантировал пенсионерам ежегодную дополнительную сумму в размере месячной пенсии, сегодня нет. Тем не менее за последние годы действительно были выплаты, которые многие восприняли как аналог 13-й», — объяснил он.