Ричмонд
+24°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Депутат Гаврилов: в России не существует 13-й пенсии

Федерального закона, который бы гарантировал пенсионерам ежегодную дополнительную сумму в размере месячной пенсии, сегодня нет, рассказал в беседе с RT председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, член Национального финансового совета Банка России Сергей Гаврилов.

Источник: Reuters

«В России тема так называемой 13-й пенсии регулярно всплывает в общественной дискуссии, создавая впечатление, что такая выплата уже существует. На деле ситуация куда сложнее. Федерального закона, который бы гарантировал пенсионерам ежегодную дополнительную сумму в размере месячной пенсии, сегодня нет. Тем не менее за последние годы действительно были выплаты, которые многие восприняли как аналог 13-й», — объяснил он.

Депутат уточнил, что в 2017 году пенсионерам единовременно перечислили по 5 тыс. рублей, а в 2021 году — по 10 тыс. рублей.

«Регулярной практикой такие меры не стали. Есть и другой фактор, который создаёт иллюзию существования 13-й пенсии. Речь идёт о переносе сроков январских выплат на конец декабря. Социальный фонд перечисляет пенсии за январь заранее, чтобы люди получили деньги до новогодних каникул. Формально это не дополнительная выплата, а просто изменение графика: в следующем месяце новая сумма уже не поступает, ведь её выплатили заранее», — отметил Гаврилов.

В некоторых регионах действуют собственные программы, предусматривающие разовые поощрения для пожилых граждан — например, к юбилеям или памятным датам, добавил собеседник RT.

«На сегодняшний день система пенсионного обеспечения в России не содержит закреплённого механизма обязательной 13-й выплаты», — заключил он.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала в беседе с RT, возможно ли введение 13-й пенсии в России.