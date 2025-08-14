Депутат Гаврилов: в России не существует 13-й пенсии

«В России тема так называемой 13-й пенсии регулярно всплывает в общественной дискуссии, создавая впечатление, что такая выплата уже существует. На деле ситуация куда сложнее. Федерального закона, который бы гарантировал пенсионерам ежегодную дополнительную сумму в размере месячной пенсии, сегодня нет. Тем не менее за последние годы действительно были выплаты, которые многие восприняли как аналог 13-й», — объяснил он.
Депутат уточнил, что в 2017 году пенсионерам единовременно перечислили по 5 тыс. рублей, а в 2021 году — по 10 тыс. рублей.
«Регулярной практикой такие меры не стали. Есть и другой фактор, который создаёт иллюзию существования 13-й пенсии. Речь идёт о переносе сроков январских выплат на конец декабря. Социальный фонд перечисляет пенсии за январь заранее, чтобы люди получили деньги до новогодних каникул. Формально это не дополнительная выплата, а просто изменение графика: в следующем месяце новая сумма уже не поступает, ведь её выплатили заранее», — отметил Гаврилов.
В некоторых регионах действуют собственные программы, предусматривающие разовые поощрения для пожилых граждан — например, к юбилеям или памятным датам, добавил собеседник RT.
«На сегодняшний день система пенсионного обеспечения в России не содержит закреплённого механизма обязательной 13-й выплаты», — заключил он.
