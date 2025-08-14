Беглов одобрил концепцию развития Ленинградского зоопарка на том же месте

Вольеры и выставки 14 августа вместе с губернатором осмотрели дети участников спецоперации, несовершеннолетние из многодетных семей, а также ребята, находящиеся под опекой или попечительством. Господину Беглову представили концепцию развития зоопарка в той же локации. Предполагается сохранение исторической атмосферы и узнаваемого ленинградского стиля, ввод новых условий для комфортного семейного отдыха. Губернатор поручил создать попечительский совет Ленинградского зоопарка, который лично возглавит.