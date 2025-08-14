Ричмонд
Беглов одобрил концепцию развития Ленинградского зоопарка на том же месте

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в день 160-летия со дня открытия Ленинградского зоопарка посетил учреждение в Александровском парке. Глава города поддержал концепцию развития зоопарка на нынешнем месте, сообщили в пресс-службе Смольного.

Источник: Коммерсантъ

Вольеры и выставки 14 августа вместе с губернатором осмотрели дети участников спецоперации, несовершеннолетние из многодетных семей, а также ребята, находящиеся под опекой или попечительством. Господину Беглову представили концепцию развития зоопарка в той же локации. Предполагается сохранение исторической атмосферы и узнаваемого ленинградского стиля, ввод новых условий для комфортного семейного отдыха. Губернатор поручил создать попечительский совет Ленинградского зоопарка, который лично возглавит.

«За последние годы мы отремонтировали вольеры. Многое еще предстоит сделать — отреставрировать памятники архитектуры, открыть новые детские, образовательные и экспозиционные зоны», — заявил Александр Беглов.

Вопрос строительства большого зоопарка прежде обсуждался в Петербурге. Вице-губернатор Борис Пиотровский назвал наиболее подходящей площадку в Юнтолово.

