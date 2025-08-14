Ричмонд
Основатель легендарного вьетнамского кафе объявил о его закрытии

В Екатеринбурге закрывается популярное вьетнамское кафе.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге прощается с посетителями знаменитое вьетнамское кафе VIETMON, расположенное на Гагарина. Основатель гастро-бренда Ань Нгуен объяснил «КП-Екатеринбург», что закрывается пока только один филиал, ставший первой точкой сети, открытой предпринимателем 11 лет назад.

— Да, это путь в 11 лет. Гагарина (филиал — прим. ред.) много мне дал, опыт, знания, стал для меня учителем. Я благодарен каждому из вас, за то, что прошли этот путь, спасибо, — подчеркнул ресторатор.

Кафе пережило несколько реконструкций и даже конфликт с соседями, недовольными запахом кухни. Владельцу удалось решить проблему, модернизировав систему вентиляции, и продолжить работу полюбившегося екатеринбуржцам заведения.

По словам Анья, причиной закрытия стало желание сменить вектор деятельности после стольких лет работы в одном направлении. Он заявил, что вьетнамскую кухню в Екатеринбурге уже хорошо знают. Однако ресторатор планирует сохранить пан-азиатское направление и в следующих проектах, но уже в новом формате.

Остальные филиалы VIETMON на улице Ленина и в Академическом районе продолжают функционировать в прежнем режиме. Сам Ань Нгуен анонсировал скорое открытие нового гастрономического проекта, подробности которого пока держит в секрете.

После презентации проекта оставшиеся две точки также претерпят преобразования.