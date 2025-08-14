Более 200 россиян поступили в вузы Беларуси в этом году

МИНСК, 14 авг — Sputnik. Белорусские университеты востребованы у абитуриентов из России, заявил начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Пищов, передает корреспондент Sputnik.
В этом году в вузы Беларуси на бюджетные и платные отделения поступили 208 россиян.
«Поступали ребята как по квотам, так и по общим основаниям на бюджет и платные места. Полагаем, что это достаточно хорошая цифра, которая позволяет подчеркнуть, что наши университеты, наше образование пользуются популярностью и востребованностью у наших российских братьев. На платные места россияне еще имеют возможность подать документы, я думаю, что эта цифра еще увеличится», — сказал он на пресс-конференции в четверг, отвечая на соответствующий вопрос Sputnik.
Следует отметить, что цифры по приему россиян увеличились за год в два раза: в 2024-м отечественные вузы набрали около 100 граждан РФ на первый курс.
Ежегодно для абитуриентов из России Беларусь выделяет около 1 тысячи бюджетных мест.
Иностранцев стало больше
Пищов также обратил внимание на тот факт, что общий контингент иностранных граждан, обучающихся в Беларуси, составляет около 35 тысяч человек и за последний год он вырос на 6 тысяч человек.
«Ежегодно количество из-за рубежа растет, что подчеркивает популярность и востребованность белорусского профессионального образования. В этом году еще продолжается прием иностранцев, итоги подведем в конце года», — констатировал он.