Из Екатеринбурга запускают рейсы во Вьетнам

С 15 ноября из Екатеринбурга начнет выполняться прямой рейс на вьетнамский остров Фукуок. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщила член правления Уральского отделения Российского союза туриндустрии (РСТ) Оксана Леонова.
Фукуок — крупнейший остров Вьетнама, расположенный в Сиамском заливе. Здесь мягкий тропический климат, температура в зимние месяцы держится в диапазоне +29−32 градусов, а туризм является основным источником дохода. Остров известен длинными пляжами, национальными парками и одной из самых протяженных канатных дорог в мире — почти 7,9 км.
По словам Оксаны Леоновой, сейчас туристы все чаще выбирают сочетание активного отдыха и пляжного. открытие рейса существенно упростит поездки для жителей региона. Леонова отмечает, что уральцы вообще любят из зарубежных направлений Юго-Восточную Азию. Активно бронируют поездки на Новый год во Вьетнам, Таиланд, Индонезию, Малайзию. Минимальный порог стоимости для туристов на Новый год — от 80 до 250 тыс. рублей.
Ранее директор туристической компании Ксения Переина рекомендовала Стамбул как одно из лучших направлений для культурного туризма в сентябре. По ее словам, город остается доступным по цене и богат на достопримечательности. Там есть Айя-София, Голубая мечеть, дворец Топкапы, Гранд-базар и Египетский рынок.