Из Екатеринбурга запускают рейсы во Вьетнам

По словам Оксаны Леоновой, сейчас туристы все чаще выбирают сочетание активного отдыха и пляжного. открытие рейса существенно упростит поездки для жителей региона. Леонова отмечает, что уральцы вообще любят из зарубежных направлений Юго-Восточную Азию. Активно бронируют поездки на Новый год во Вьетнам, Таиланд, Индонезию, Малайзию. Минимальный порог стоимости для туристов на Новый год — от 80 до 250 тыс. рублей.